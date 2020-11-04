حملة بايدن تدافع عن أصوات البريد وتؤكد: نحن في الطريق للبيت الأبيض

قالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إن مساعي الجمهوريين لتعطيل التصويت والفرز مستمرة لكنها تصطدم بالقانون، وأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزء من هذه الخطة.

وأقام الجمهوريون دعاوى قضائية في ولايات بنسلفانيا ونورث كارولاينا وميشيجن مطالبين ببطلان تمديد فرز الأصوات القادمة بالبريد، لكن بعضها رُفض من قبل القضاة، والبعض الآخر مازال محل نظر.

وأوضحت الحملة عبر مديرها إيريك بات أن بايدن حصل على أعلى الأصوات، وأنه في طريقه للبيت الأبيض.

وانتقدت الحملة محاولات تقويض العملية الانتخابية قائلة: "لن يهدأ لنا بال حتى يجري احتساب كل صوت" في إشارة لإصرار الحملة على مشروعية أصوات البريد.