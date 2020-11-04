ترامب ينتزع فلوريدا ويضيف 29 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأربعاء، بفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات بولاية فلوريدا ليحصل على أصواتها في المجمع الانتخابي والبالغة ٢٩ صوت.

وأعلنت الشبكة في وقت سابق بفوز ترامب في ولاية كنتاكي وويست فيرجينيا وإنديانا و أوكلاهوما ومسيسيبي وألاباما وساوث كارولاينا وتينيسي وأركنساس ونيبراسكا لويزيانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وويمنج وكانساس وميزوري وإيداهو. وبذلك يصل عدد الاصوات التي حصل ترامب إلى 147 صوت في المجمع الانتخابي.

في حين فاز بايدن بولاية فيرجينا وفيرمونت فيرجينيا وإلنوي وميريلاند ونيوجيرسي كونيتيكت وديلاور ورود آيلاند وماساشوستس ونيويورك ونيو ميكسيكو و كولورادو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا وبذلك يصل عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح الديمقراطي إلى 209.

ويحتاج المرشح الفائز إلي 270 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي