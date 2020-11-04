وزير خارجية البحرين يؤكد عمق العلاقات مع بريطانيا

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في إتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميها على كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأربعاء، أن الاتصال جرى خلاله أيضا التأكيد عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والتي تشهد تطورًا ونموًا مضطردًا على كافة الصعد في ظل الحرص والاهتمام المتبادل من قبل البلدين على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.