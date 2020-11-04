رئيس جامعة المنيا يفتتح مشروع تطوير برنامج تقنية المعلومات بكلية العلوم

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أعمال التطوير للمعامل وقاعات الدرس والمحاضرات لبرنامج "تقنية المعلومات" الجديد بكلية العلوم؛ استعداداً لتقدم البرنامج للاعتماد، وتحقيق السياسات الجادة والفاعلة للجامعة لتطوير العملية التعلمية لخدمة الطلاب، وضمان مدي استيفاء مؤسساتها التعليمية لمتطلبات الجودة من خلال محوري القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لتطوير أدائها، وتحقيق المستوى المنشود.

وتفقد "عبد النبي"، أعمال التطوير للجزء الجديد المخصص بالكلية لبرنامج تقنية المعلومات بعد تجهيزه وتزويده بمعملين متطورين للحاسب الآلي بسعة 40 جهازًا لكل معمل، و4 قاعات دراسية للطلاب تم تخصيص الأخيرة لتسجيل وبث المحاضرات عن بعد، وتم تجهيزها بجميع الوسائل التعليمية والتكنولوجية اللازمة للتواصل المباشر مع الطلاب خلال المحاضرات التفاعلية عن بعد.

كما اطلع رئيس الجامعة على وحدة كاميرات المراقبة لبرنامج تقنية المعلومات، والمكاتب الإدارية والإشرافية للبرنامج الجديد.

وشهد الافتتاح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت محمد شاكر عميد الكلية، وبحضور الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة صفية سلام مديرة إدارة مشروع التطوير، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحسابات والمعلومات، والدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد المنسق العام للبرامج الخاصة بالجامعة، والدكتور عادل أحمد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.

وأكد رئيس الجامعة، أن برنامج تقنية المعلومات بكلية العلوم يحظى بإقبال كبير من الطلاب، كأحد البرامج الجديدة بالجامعة، ضمن مخططاتها للتوسع في افتتاح برامج جديدة ومتميزة للطلاب للارتقاء بهم وإعدادهم لمواكبة المتطلبات الحديثة والمعاصرة لسوق العمل، وصقلهم علمياً وأكاديمياً.