تعرف على تقييم صلاح بعد تسجيله أمام أتالانتا بدوري الأبطال

ساهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة مثله أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، بعدما شارك أساسي في المباراة .

وتراوح تقييم صلاح بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

يذكر أن صلاح بهدفه في مباراة الأمس وصل للهدف رقم 21 له بمسابقة دوري الأبطال، ليتصدر ترتيب الهدافين التاريخين لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع الأسطورة ستيفن جيرارد المعتزل.

كما أصبح محمد صلاح مساهما في 30 هدفا لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه عام 2017، حيث استطاع نجم الفراعنة أن يسجل 21 هدفا ويصنع 9 أهداف في 36 مباراة.

فيما حصل البرتغالي، دييجو جوتا، على أفضل تقييم للاعبي الريدز، بعدما سجل 3 أهداف «هاتريك»، إذ حصل على 9.6 درجة كمتوسط تقييم.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.