قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتقدم بفارق هائل من الأصوات في ولاية بنسلفانيا مقارنة بمنافسه الديمقراطي جو بايدن، مشيرًا إلى أن بايدن من الصعب أن يلحق به في بعض الولايات.

وطالب، خلال كلمة له صباح الأربعاء، بالتأكد من نزاهة الانتخابات، متابعًا: «نرغب في أن تتم الأمور بطريقة ملائمة سنتوجه للمحكمة العليا ونصوت لوقف الأمر».

وأكد أنه فاز بالانتخابات وسيفوز بها، معلقًا: «كل شيء توقف فجأة وهذا أمر مخجل.. سنفوز بالانتخابات لكن أقول أننا فزنا بالفعل».

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213، وبايدن 235 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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