الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في الضفة الغربية

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أدانت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعدام الجيش الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إنها تدين "عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب بلال عدنان رواجبة -29 عاما-، على حاجز عسكري جنوب نابلس".

واعتبرت الوزارة الحادثة "ترجمة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال، وأذرعها المختلفة، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه".

وأعلنت مصادر فلسطينية أن الشاب رواجبة قتل بعد إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي استهدف مركبته على حاجز "حوارة" العسكري جنوب مدينة نابلس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن "إحباط عملية تخريبية" قرب المخرج الجنوبي لمدينة نابلس.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر: "أحبط جنود جيش الدفاع قبل قليل محاولة تنفيذ عملية تخريبية قرب نابلس، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه تم قتل المشتبه به.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مركبة قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس. ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز أمام حركة الخارجين من نابلس بعد إطلاق كثيف للنار في المنطقة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان.