ليتوانيا تحتج على تشغيل محطة طاقة نووية في بيلاروس

وجهت ليتوانيا رسالة احتجاج إلى حكومة بيلاروس (روسيا البيضاء) اليوم الأربعاء، بعد بدء الأخيرة تشغيل محطة طاقة نووية جديدة على الحدود المشتركة بين البلدين.



وأدانت ليتوانيا في الرسالة "التصرفات غير المسؤولة" من جانب بيلاروس والتي تفاقم المخاطر النووية البيئية، التي تمثلها المحطة الجديدة ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لأوروبا ككل.



وقالت وزارة الخارجية الليتوانية إن بيلاروس انتهكت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة النووية خلال بناء المحطة، كما فشلت في تطبيق توصيات اختبارات الاتحاد الأوروبي لقدرة المحطة على تحمل الظروف القاسية.



وبدأت المحطة الموجودة على حدود الاتحاد الأوروبي العمل أمس الثلاثاء.



وتوجد المحطة بالقرب من مدينة استرافيتس في بيلاروس بإقليم جرودنو الغربي، على بعد حواولي 50 كيلومتر فقط من العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وتولت شركة الطاقة النووية الروسية روس أتوم بناء المحطة.



وتعتبر هذه أول محطة نووية تقام في الجمهورية السوفيتية السابقة وتعتبر مشروعا للتعبير عن المكانة بالنسبة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وبمجرد بدء تشغيل المحطة أوقفت ليتوانيا استيراد الكهرباء من بيلاروس.