صحفيون: بايدن لا يعتزم الإدلاء بأي تصريحات أخرى قبل الصباح

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قال صحافيون يرافقون المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه لا يعتزم الإدلاء بأي تصريحات أخرى قبل الصباح بالتوقيت المحلي.