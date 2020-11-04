صحفيون: بايدن لا يعتزم الإدلاء بأي تصريحات أخرى قبل الصباح

الأكثر قراءة
جهات التحقيق تمنع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما الشخصية
بدلا من المحليات.. مدبولي يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء
القاضي والد طفل المعادي يعتذر للشعب المصري: أتعهد أمامكم بتقويم سلوكه
مراسلة إكسترا نيوز تتفاجأ بتعليق أمريكي أثناء تغطية الانتخابات: إنها مسلمة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال صحافيون يرافقون المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه لا يعتزم الإدلاء بأي تصريحات أخرى قبل الصباح بالتوقيت المحلي.