 صحفيون: بايدن لا يعتزم الإدلاء بأي تصريحات أخرى قبل الصباح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحفيون: بايدن لا يعتزم الإدلاء بأي تصريحات أخرى قبل الصباح

واشنطن - د ب ا:
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 10:03 ص

قال صحافيون يرافقون المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه لا يعتزم الإدلاء بأي تصريحات أخرى قبل الصباح بالتوقيت المحلي.

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