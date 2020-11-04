الاقتصاد يأتي على رأس القضايا التي يهتم بها الأمريكيون في انتخابات 2020

يأتي الاقتصاد على رأس القضايا التي تهم الناخبون الأمريكيون في انتخابات 2020، حيث اختاره نحو ثلث المواطنين، تلاها قضايا عدم المساواة العرقية وفيروس كورونا.

ونقلًا عن موقع «CNN»، يعتبر واحد من كل عشرة ناخبين أن القضية الأكثر أهمية في تصويتهم هي الجريمة والسلامة، ويقول أكثر من نصف الناخبين إن احتواء فيروس كورونا أهم من إعادة بناء الاقتصاد.

وينقسم الناخبون حول مدى نجاح الجهود المبذولة لاحتواء «كوفيد - 19»، فحوالي نصف الناخبين يعتقدون أن احتواء الفيروس يسير على ما يرام، بينما يقول النصف الآخر إن الأمر يسير بشكل سيئ.

ويقول حوالي ثلثي الناخبين في انتخابات عام 2020 إن ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة يعتبر مسؤولية صحية عامة أكثر من حوالي 3 من كل 10 ممن يعتقدون أنه اختيار شخصي.

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.