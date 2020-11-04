أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى حوار بناء وشامل بين رئيس كوت ديفوار والمعارضة

دعا أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى "حوار" بين معسكر "الحسن واتارا" الرئيس الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة جديدة في كوت ديفوار، والمعارضة التي تعترض على عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية، وذلك في الوقت الذي خلفت فيه أعمال عنف عشرات القتلى منذ التصويت السبت الماضي.

وحث "جوتيريش"في بيان -نقله راديو أفريقيا 1" اليوم الأربعاء مقتطفات منه- الرئيس"واتارا" وقادة المعارضة الرئيسيين على تدشين حوار بناء وشامل من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية، والعمل معا للتوصل إلى توافق في الآراء لصالح التماسك الوطني، داعيا جميع الفاعلين السياسيين إلى احترام النظام الدستوري للبلاد والامتثال لمبادئ سيادة القانون، في حين أن المعارضة أنشأت المجلس الوطني الانتقالي الذي يجب أن يشكل.

وكانت لجنة الانتخابات في كوت ديفوار قد أعلنت أمس الثلاثاء إعادة انتخاب رئيس البلاد "الحسن واتارا" لولاية ثالثة بأغلبية ساحقة بلغت نسبتها أكثر من 94.27% من الأصوات، مضيفة أن منافسي واتارا (78 عاما) الرئيسيين هما "كونان بيدي" (86 عاما) و"باسكال أفي نجيسان" (67 عاما) قد حصلا على 1.66% و0.99% من الأصوات على التوالي، وفي الوقت نفسه حصل المرشح المستقل "كونان كواديو بيرتين" على 1.99% من الأصوات.

يذكر أن الدستور في كوت ديفوار يسمح بتولي فترتين رئاسيتين فقط، مدة كل منهما 5 أعوام، إلا أن حزب "تجمع الجمهوريين" بزعامة واتارا، يؤكد أن التعديل الدستوري الذي جرى في عام 2016 أعاد الأمور إلى بدايتها من جديد.