الحكومة الألمانية تعتزم تقديم تسهيلات لأصحاب المهن الحرة بسبب كورونا

تعتزم الحكومة الألمانية تقديم تسهيلات لأصحاب المهن الحرة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وبحسب ورقة قرار، فإن من المنتظر أن يتاح لأصحاب المهن الحرة، مثل الفنانين، التقدم بطلب مباشر للحصول على إعانة بقيمة قصى تقدر بـ5000 يورو، وليس عن طريق مستشار قانوني أو مراجع محاسبي كما هو الحال مع الشركات.

كما يُنْتَظَر تقديم دعم أيضا إلى الشركات التي تضررت بشكل غير مباشر من الإغلاقات، منها على سبيل المثال موردو المطاعم والحانات شريطة أن تكون 80% من عائداتها من تعامل منتظم مع شركات تضررت بصورة مباشرة من تدابير الإغلاق.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذه الورقة اليوم الأربعاء، وذكرت وزارة المالية ووزارة الاقتصاد أنه لا تزال هناك بعض الأسئلة التفصيلية العالقة.

كانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على قيود كبيرة من أجل كسر الموجة الثانية لوباء كورونا، وبموجب ذلك تم غلق المطاعم والمسارح والسينمات وصالات اللياقة البدنية على نطاق واسع اعتبارا من أول أمس الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري، كما سيتعين على الفنادق عدم استقبال سائحين طوال هذه الفترة، ونصت الورقة على أن الفنادق تعتبر من الشركات المتضررة بشكل مباشر من هذه التدابير.

وستحصل الشركات المتضررة وأصحاب المهن الحرة والجمعيات والمؤسسات على تعويضات كبيرة، حيث سيتم منح الشركات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 50 شخصا، على 75% من عائداتها التي كانت قد حصلت عليها في نوفمبر 2019، فيما ستحصل الشركات الأكبر على تعويض أقل من هذا بعض الشيء، كما سيحصل أصحاب المهن الحرة على متوسط العائد الشهري في العام الماضي، في حال لم يكونوا قد حققوا عائدات في نوفمبر الماضي.