تستمر الشروق في تقديم تغطيتها لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتقدم موجزًا للأنباء المستجدة خلال 60 دقيقة..

حتى الثامنة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة..

• استفاقة جمهورية لترامب بعد الإعلان عن نتيجة فلوريدا وتكساس واقترابه من حسم أكثر من ولاية متأرجحة

• حصد ترامب أصوات تكساس والمقدرة بـ38 صوتا

• باتت النتيجة حتى اللحظة 212 صوتا لترامب مقابل 223 لترامب

• تحدث بايدن في كلمة مقتضبة وقال: «علينا أن نكون صبورين حتى ينتهي المتطوعون من احتساب الأصوات، نشعر بأمل كبير حيال النتائج التي صدرت حتى الآن، ونتمنى فوزنا في ولاية أريزونا»، مؤكدًا أنه سيفوز في بنسلفانيا.

• أما ترامب فغرد عبر تويتر وقالإنهم «يحاولون سرقة الانتخابات»، مضيفا: «لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!»