 الثامنة والنصف صباحا.. ما جديد الانتخابات الأمريكية.. هل يفعلها ترامب؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الثامنة والنصف صباحا.. ما جديد الانتخابات الأمريكية.. هل يفعلها ترامب؟


نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:30 ص

تستمر الشروق في تقديم تغطيتها لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتقدم موجزًا للأنباء المستجدة خلال 60 دقيقة..

حتى الثامنة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة..

• استفاقة جمهورية لترامب بعد الإعلان عن نتيجة فلوريدا وتكساس واقترابه من حسم أكثر من ولاية متأرجحة

• حصد ترامب أصوات تكساس والمقدرة بـ38 صوتا

• باتت النتيجة حتى اللحظة 212 صوتا لترامب مقابل 223 لترامب

• تحدث بايدن في كلمة مقتضبة وقال: «علينا أن نكون صبورين حتى ينتهي المتطوعون من احتساب الأصوات، نشعر بأمل كبير حيال النتائج التي صدرت حتى الآن، ونتمنى فوزنا في ولاية أريزونا»، مؤكدًا أنه سيفوز في بنسلفانيا.

• أما ترامب فغرد عبر تويتر وقالإنهم «يحاولون سرقة الانتخابات»، مضيفا: «لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدًا، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!»

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