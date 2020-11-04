نائب ميركل يطالب ترامب بالاعتراف بنتيجة الانتخابات الأمريكية

طالب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمنصب المستشارية في العام المقبل، "يجب الآن فرز الأصوات وفقًا للإجراءات التي تم وضعها مسبقًا، ومن دواعي الديمقراطية القبول بنتيجة الانتخابات، وهذا ينبغي أن يكون أيضا بالنسبة للرئيس الحالي".

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، طالب كل الساسة الأمريكيين، في وقت سابق، بالترويج للقبول بالنتائج بين الشعب، غير أن المستشارة انجيلا ميركل لم تدل بتصريحات بعد عن الانتخابات الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ظهر ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية أثناء الانتخابات، وأعلن فوزه وهدد باللجوء إلى المحكمة العليا بسبب تأخير فرز الأصوات.

يذكر أن عملية الفرز تظهر حتى الآن تقدمًا طفيفًا للمرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب ترامب.