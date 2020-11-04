تنفيذ 250 وحدة بمشروع «لاميرادا المستقبل» مارس المقبل

3.4 مليار جنيه استثمارات المشروع على مساحة 47 فدانا والتسويق على 6 مراحل

دراسة فرص استثمارية فى الساحل والعين السخنة.. ونعمل وفقا لخطة الدولة





تعتزم شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى الانتهاء من تنفيذ ما يزيد عن 250 وحدة فى مشروع لاميرادا المستقبل الذى تطوره الشركة فى مدينة مستقبل سيتى خلال الربع الأول من العام المقبل.

قال المهندس شريف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أعمال الإنشاءات تسير وفق الجدول الزمنى المتفق عليه مع شركة المستقبل، وبحسب العقود المبرمة مع العملاء، لافتا إلى أن عدد الوحدات التى تم تنفيذها حتى الآن وصل إلى 130 وحدة بما يتوافق مع خطة الشركة.

وأشار إلى أن مشروع لاميرادا المستقبل يقام على مساحة 47 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 3.4 مليار جنيه، ويضم نحو 1500 وحدة سكنية بمساحات ما بين 120 و240 مترًا مربعًا ويطور على 6 مراحل.

وتابع عثمان أن الوحدات التى يجرى تنفيذها حاليا سيتم تسليمها خلال عام 2022، وذلك ضمن أول مراحل المشروع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 75% بإنشاءات تلك الوحدات وجار حاليا تنفيذ أعمال التشطيب.

وأوضح أن الشركة تلقت عروضا من عدة جهات لإبرام اتفاق على غرار ما تم مع شركة التعمير والإسكان لشراء مجموعة كبيرة من الوحدات، ويجرى حاليا دراسة العروض واختيار ما يتناسب مع تطلعات الشركة ويلبى احتياجات المشروع، ويتوافق مع رؤية الشركة للمشروع، الذى تخطط لأن يكون له دور كبير فى تقديم إضافة إلى السوق العقارية من خلال منتج عقارى مميز.

وأضاف أن الشركة نجحت فى تسويق مرحلتين من المراحل الست لمشروع لاميرادا المستقبل، حيث وقعت اتفاقًا مع شركة التعمير والإسكان، تحصل بموجبه الأخيرة على المرحلة الخامسة بالكامل والتى تضم نحو 1200 وحدة، كما حققت الشركة معدلات بيعية جيدة بالمرحلة الأولى من المشروع، موضحا أن المرحلتين الأولى والخامسة تمثلان نحو 50% من إجمالى وحدات المشروع.

وأوضح أن الشركة استغلت الهدوء الذى لازم الفترة الماضية والإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها فى التركيز على الشق الإنشائى وإنجاز أكبر نسبة ممكنة من المشروع، مع اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة العاملين فى مواقع المشروعات، وتطبيق التباعد الاجتماعى داخل الشركة أيضا.

ولفت إلى أن الشركات العقارية تأثرت مبيعاتها بصورة كبيرة خلال الربع الثانى من العام بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، إلا أنه ومع بداية النصف الثانى وخاصة خلال شهرى يوليو وأغسطس، عادت الحركة إلى السوق مجددا وإن لم تكن بصورتها الطبيعية، ولكن على الرغم من ذلك فإن ما تحقق ساهم فى تعويض جزء من التراجع فى المعدلات.

وتابع أن شركة المستقبل تقوم بدور كبير فى توفير احتياجات المطورين العاملين فى المشروع وهو ما يظهر فى أعمال المرافق التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية، من محطات الكهرباء والصرف وأعمال الطرق والبنية التحتية، وهو ما يلبى متطلبات المطورين، استعدادا لاستقبال السكان فى المشروعات التى سيبدأ التسليم فيها بنهاية العام الجارى.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا إن هناك عدة مناطق تضعها الشركة على رأس اولوياتها، وهى تسير على نفس الخطة التنموية التى اعتمدتها الدولة، حيث تدرس الشركة دخول مناطق مثل الساحل الشمالى وأيضا العين السخنة، سيتم الإعلان عنها قريبا، كما أن العلمين الجديدة أصبحت نقطة جذب استثمارى كبيرة، مشيرا إلى أن تلك الخطة التوسعية سيتم البدء فى تنفيذها فور الوصول إلى معدلات كبيرة من الإنشاءات والتسليمات بالمشروعات الحالية التى تعمل عليها الشركة سواء لاميرادا المستقبل الذى تقيمه فى مستقبل سيتى أو مول لاميرادا بلازا فى القاهرة الجديدة.

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47

فدانا مساحة لاميرادا المستقبل

3.4

مليار جنيه استثمارات المشروع

1500

وحدة ضمن لاميرادا المستقبل

250

وحدة مستهدف تنفيذها فى الربع الاول من 2021