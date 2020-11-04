تعرف على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

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استقرت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 15.66جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وارتفع اليورو ليسجل 18.33 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 10 قروش ليسجل 20.35 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء 4.20 جنيه للبيع فيما استقرا الدينار الكويتي ليسجل نحو 51.13 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو ليصل إلى 18.20 جنيه للشراء، و18.35جنيه للبيع، وارتفع الجنيه الإسترليني قرش واحد ليسجل 20.19 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.

بيما استقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما ارتفع الدينار الكويتي ليسجل 48.72 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 15.65جنيه للشراء و15.75جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو ليسجل نحو 18.20جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.18 جنيه للشراء و20.39 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل نحو 48.73 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.