 أمطار غزيرة بالبحيرة.. وطوارئ للتعامل مع المياه - بوابة الشروق
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أمطار غزيرة بالبحيرة.. وطوارئ للتعامل مع المياه

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:55 م

حالة من الطقس السيئ يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى محافظة البحيرة اليوم الأربعاء؛ ما دفع المواطنين للبقاء داخل المنازل، وشهدت الأسواق حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، فيما أغلقت مديرية الري، البوابات للترع والمصارف وخفضت منسوب المياه.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انعقاد غرفة عمليات الطوارئ بشكل دائم حتى انتهاء الموجة، والمراجعة بشكل مستمر على صفايات المطر وتطهير المصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من المياه، وإبلاغ المواطنين عن أي عامود كهرباء يحتاج لصيانة للتدخل فورا.

وقرر المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة، خلال الفترة من مساء الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، وذلك وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى الانعقاد الدائم لغرف عمليات فرعية بالمراكز والمديريات على مدار الـ24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

وتستمر المحافظة في إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وخاصة الوحدات المحلية الساحلية «رشيد - إدكو - المحمودية -وأبو حمص -وكفر الدوار».

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