الرئيس الإيراني: نهتم بسياسات الإدارة الأمريكية القادمة وليس الفائز في الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه ليس من المهم لإيران من يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، بل المهم هو التزام أمريكا بالقوانين والمعاهدات الدولية متعددة الأطراف واحترام الشعب الإيراني بدلا من تهديده وفرض الحظر عليه.



وقال روحاني - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "بالنسبة لطهران، فإن سياسات الإدارة الأمريكية القادمة هي المهمة وليس من يفوز في الانتخابات".. داعيا الرئيس الأمريكي القادم إلى إحترام المعاهدات الدولية والقوانين.



وأضاف "لو تخلت أمريكا عن الحظر وانتهجت سبيل التكريم والاحترام للشعب الإيراني بدلا عن ذلك، وتخلت عن التهديد وسعت لتنفيذ الالتزامات بدلا عن نقض العهود وخرق القوانين، فحينها ستكون الظروف مختلفة".