 5 معلومات تهم كل عامل عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية - بوابة الشروق
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5 معلومات تهم كل عامل عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية


نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:58 م

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن مبادرة جديدة لتحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب.

وفيما يلي 5 معلومات أساسية تهم كل عامل مقيم في السعودية أو يرغب في العمل بها عن آثار إلغاء نظام الكفيل.

١- تحل بدلا منه مبادرة جديدة لتحسين العلاقة التعاقدية يبدأ تطبيقها في 14 مارس 2021.

٢- تتيح انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

٣- تسمح بالسفر خارج المملكة بتقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا فقط.

٤- تسمح بالخروج النهائي والمغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.

٥- تسوية النزاعات العمالية وديا وانتخاب لجان عمالية.

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