5 معلومات تهم كل عامل عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن مبادرة جديدة لتحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب.
وفيما يلي 5 معلومات أساسية تهم كل عامل مقيم في السعودية أو يرغب في العمل بها عن آثار إلغاء نظام الكفيل.
١- تحل بدلا منه مبادرة جديدة لتحسين العلاقة التعاقدية يبدأ تطبيقها في 14 مارس 2021.
٢- تتيح انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
٣- تسمح بالسفر خارج المملكة بتقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا فقط.
٤- تسمح بالخروج النهائي والمغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.
٥- تسوية النزاعات العمالية وديا وانتخاب لجان عمالية.