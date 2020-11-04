ليلة طربية قدمها عدد من النجوم، بالليلة الثالثة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، افتتحها الفنان أمجد العطافي، الذي قدم باقة من أغاني الزمن الجميل ومنها (الحب الكبير، أنا والعذاب وهواك، ولايعلى عليك، الحلوة داير شباكها، صابر وراضي، توبة)، تحت قيادة المايستر مصطفى حلمي.

ثم قدمت الفنانة كارمن باقة من أغانيها المحببة للجمهور خلال فقرتها، ومنها (كلام كلام، أنا بستناك، حبيتك تنسيت النوم، لما تشوفك عيني، كان ياما كان، ربنا يخليك لقلبي، على عش الحب، لينا رقصة، نصرة قوية)، تلها فقرة متنوعة شملت مقطوعات موسيقية متنوعة للعازف وائل النجار، والفنانة ماريا نظمي التي قدمت أغنية «يا بدع الورد»، والفنان محمد شطا بأغنية «خايف أقول اللي في قلبي»، وذلك تحت قيادة المايستر مصطفى حلمي.

وجاءت الفقرة الختامية مع الفنانة مي فاروق الفقرة الختامية ، التي قدمت عدد من الأغاني التراثية، ومنها (وحياتك يا حبيبي، يا شمس يا منورة غيبي، من حبي فيك يا جاري، مغرم، يا غريب الدار، الشتا، خانات الذكرايات، بعمري كله حبيتك، الحب كله)، تحت قيادة المايستر مصطفى حلمي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الرابع من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، حفلا موسيقيا للفنان اللبناني عاصي الحلاني، وفقرات متنوعة للفنانين رحاب مطاوع، جهاد عقل، تحت قيادة المايسترو هشام نبوي.

يشار إلى أن افتتحت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.