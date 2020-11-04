الفيفا: نهائي ناري بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على تأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وتغلب الزمالك على الرجاء المغربي 3-1 مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليواجه الأهلي في نهائي يحدث للمرة الأولى في التاريخ.
وغرد حساب الفيفا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"سيكون نهائي ناري بين الأهلي والزمالك".
وأضاف: "الزمالكأعاد فتح أبواب مدرسة الفن والهندسة في الشوط الثاني وقلب تأخره بهدف لفوز كبير ليفوز بمجموع (4-1) على الرجاء".
وأتم: "الزمالك يتأهل عن جدارة لمواجهة الأهلي للمرة الأولى على اللقب الأفريقي، مبروك للزمالك ولجماهير القلعة البيضاء".
#دوري_أبطال_أفريقيا:
🇪🇬 سيكون نهائي ناري! 🔥#الزمالك أعاد فتح أبواب مدرسة الفن والهندسة في الشوط الثاني وقلب تأخره بهدف لفوز كبير 3⃣-1⃣ ليفوز بمجموع (4-1) على الرجاء 🇲🇦 ويتأهل عن جدارة لمواجهة #الأهلي للمرة الأولى على اللقب الأفريقي.
مبروك للزمالك ولجماهير القلعة البيضاء 🏹🤍🇦🇹 pic.twitter.com/XgLl92qlA4