الفيفا: نهائي ناري بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

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سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على تأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربي 3-1 مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليواجه الأهلي في نهائي يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وغرد حساب الفيفا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"سيكون نهائي ناري بين الأهلي والزمالك".

وأضاف: "الزمالكأعاد فتح أبواب مدرسة الفن والهندسة في الشوط الثاني وقلب تأخره بهدف لفوز كبير ليفوز بمجموع (4-1) على الرجاء".

وأتم: "الزمالك يتأهل عن جدارة لمواجهة الأهلي للمرة الأولى على اللقب الأفريقي، مبروك للزمالك ولجماهير القلعة البيضاء".

#دوري_أبطال_أفريقيا:

🇪🇬 سيكون نهائي ناري! 🔥#الزمالك أعاد فتح أبواب مدرسة الفن والهندسة في الشوط الثاني وقلب تأخره بهدف لفوز كبير 3⃣-1⃣ ليفوز بمجموع (4-1) على الرجاء 🇲🇦 ويتأهل عن جدارة لمواجهة #الأهلي للمرة الأولى على اللقب الأفريقي.

مبروك للزمالك ولجماهير القلعة البيضاء 🏹🤍🇦🇹 pic.twitter.com/XgLl92qlA4