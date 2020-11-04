رؤساء المجالس التصديرية: إقبال من الشركات على مبادرة السداد النقدي الفوري

60% من شركات الصناعات الكيماوية تتقدم للمبادرة.. و150 في مواد البناء



أكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وجود رغبة وإقبال من الشركات للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ سنوات، قبل نهاية ديسمبر المقبل مقابل خصم ١٥٪.

وبدأت وزارة المالية الأحد الماضي تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من المبادرة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد ١٥٪، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير، وفق بيان سابق للوزارة.

وكشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن وجود 150 شركة مصدرة تنوي التقدم للمبادرة مضيفا أن غالبية الشركات بالقطاع تفضل المشاركة بالمبادرة بدلا من انتظار الجدول الزمني على 4 سنوات، خاصة أن هذه المستحقات متأخرة بالفعل منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تخصم المالية أي مبالغ من مستحقات المصدرين المتراكمة.

وأضاف أن الشركات التي ستتقدم للمبادرة ستواجه مشكلة تتمثل في أن صندوق دعم وتنمية الصادرات لم ينتهي من المراجعة وحصر مستحقات كل الشركات المصدرة، مشيرا إلى أن المبالغ الجاهزة أقل بكثير من المستحق.

ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وفق بيان «المالية».

وأكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجود لرغبة من شركات القطاع للمشاركة في المبادرة بهدف صرف مستحقاتهم المتراكمة منذ سنوات، مشيرا إلى أن سداد المستحقات المتأخرة يساهم في زيادة صادرات القطاع.

وأوضح أن صادرات المجلس ارتفعت 20% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتتقدم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من المبادرة الجديدة إلى وزارة المالية بطلب للموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.

فيما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نحو 60% من شركات القطاع المصدرة ترغب في التقدم لمبادرة السداد الفوري للمستحقات المتأخرة، مشيرا إلى هذا النظام موجود بالعديد من دول العالم.

وقال رئيس المجلس إن الفترة الحالية شهدت زيادة في طلبات التصدير، مؤكدا أن حجم الصادرات بنهاية العام سيكون مثل العام الماضي لن يقل عن 5.4 مليار دولار.

وتعد هذه المبادرة الجديدة اختيارية، إضافة إلى المبادرات الخمسة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩، والتي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، إضافة إلى مبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضى. ومبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات، و«مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية.

وتبلغ المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال الأعوام الماضية نحو 20 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجاري 2020 ــ 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الماضي.

وتراجعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بنسبة 3.5% لتصل إلى 18.149 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.