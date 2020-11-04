اليابان تتعهد بالعمل مع من يفوز في انتخابات الرئاسية الأمريكية

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، خلال اجتماع لجنة برلمانية، إن التحالف مع الولايات المتحدة هو الأساس لدبلوماسية بلاده، وإن طوكيو سوف تتعاون مع من يفوز في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن سوجا قال للجنة البرلمانية إن اليابان سوف تمتنع عن مزيد من التعليق بشأن السباق الرئاسي الأمريكي في الوقت الحالي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، في إفادة صحفية، إن الحكومة تراقب الانتخابات الأمريكية باهتمام كبير.

وذكر وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحفي منفصل، إن اليابان سوف تعمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، مضيفا أن بلاده سوف تفكر في المستقبل بناء على سيناريوهات مختلفة.

وذكر موتيجي أن اليابان سوف تتعامل بشكل مناسب مع محادثات تمويل القوات الأمريكية، مع مراعاة الوضع المالي لليابان.