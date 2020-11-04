الانتخابات الأمريكية 2020: تعرف على الولايات التي ستحسم المعركة خلال ساعات

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مع اقتراب أعمال فرز الانتخابات الأمريكية من نهايتها تقترب بشدة فرص الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، خاصة في الولايات المتأرجحة، وفي ظل انقلاب ولاية أريزونا ضد ترامب وحصد بايدن لأصواتها.

وفيما يلي قائمة بالولايات التي ستمثل عامل الحسم للانتخابات في الساعات القادمة مع اقتراب إعلان نتائجها النهائية.

ويسكنسن (10 أصوات في المجمع) ويتقدم فيها بايدن بفارق 9 آلاف صوت تقريبا.

بنسلفانيا (20 صوتا في المجمع) ويتقدم فيها ترامب بفارق كبير يصل إلى 700 ألف صوت.

ميتشجن (16 صوتا في المجمع) يتقدم فيها ترامب بفارق يتضاءل باستمرار أعمال الفرز ويصل حاليا إلى 200 ألف صوت.

نورث كارولاينا (15 صوتا في المجمع) يتقدم فيها ترامب بفارق تضاءل إلى أقل من 80 ألف صوت.

أريزونا (11 صوتا في المجمع) الوحيدة حتى الآن التي تغير توجهها من جمهوري عام 2016 لديمقراطي، حيث حسمها بايدن بفارق 93 ألف صوت.