رئيس وزراء إثيوبيا يرسل جنودا إلى ولاية تيجراي لمواجهة جماعة متمردة

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الأربعاء، إنه أرسل جنودا إلى ولاية تيجراي لمواجهة انتفاضة جماعة متمردة؛ ما أثار مخاوف بشأن إمكانية أن تكون إثيوبيا متجهة نحو حرب أهلية.

ويعد هذا أحدث تحدي يواجهه أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، من جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في منطقة تيجراي والذي يعد الآن حركة متمردة، وكان الحزب قد أجرى انتخابات محلية في تحدي للحكومة الاتحادية في سبتمبر الماضي.

وتأتي أوامر أبي بإرسال الجنود عقب أن شنت الجماعة هجوما على قاعدة عسكرية في المنطقة.

وقال أبي في بيان: "الهجوم.. تتحمل مسؤوليته جماعة تحرير شعب تيجراي، التي تعتبر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية جيشا أجنبيا.. الجبهة اختارت شن الحرب".

وأضاف: "لقد تم عبور آخر خط أحمر بهذه الهجمات، ولذلك اضطرت الحكومة للدخول في مواجهة عسكرية".

ويذكر أن جبهة تحرير شعب تيجراي طالما هيمنت على السياسة في إثيوبيا، ولكن منذ أن تولى آبي السلطة عام 2018، اختلف مع النخبة في تيجراي، واستبعد الكثيرين منهم عن الحكومة ومؤسسات الدولة.

وتشعر الجبهة، بالإضافة إلى الكثير من المواطنين في تيجراي، أن الحكومة الاتحادية لا تمثلهم.