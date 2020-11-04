بولندا تربط إصابات كورونا القياسية بالاحتجاج على قانون الإجهاض

قررت الحكومة البولندية وقف تنفيذ حكم المحكمة العليا، الذي يحظر الإجهاض فعليًا، في ظل خروج بعض من أكبر المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ عقود، بينما ألقت اللوم على المتظاهرين في التفشي القياسي لفيروس كورونا.



وعلى الرغم من المناخ السياسي المتوتر،

فإن إرجاء تطبيق الحكم يبدو أنه تأخير تكتيكي يهدف إلى تجنب تصعيد جديد في المظاهرات في وقت تدرس فيه الحكومة اتخاذ مزيدًا من إجراءات الإغلاق.



وتصبح الأحكام ملزمة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتأخر مجلس الوزراء عن الموعد النهائي في 2 نوفمبر لنشر حكم يشدد أكثر القوانين الأوروبية صرامة بشأن إنهاء الحمل.



وبعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 24692 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي اليوم الأربعاء إن تشديد قيود الإغلاق في بولندا يأتي بعد أيام من الاحتجاجات في الشوارع، والتي تسببت في ما يصل إلى 5000 إصابة إضافية يوميا حسب الدراسات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مورافيسكي قوله في مؤتمر صحفي "كنا نأمل ألا تؤدي الاحتجاجات إلى هذا العدد الكبير من الإصابات الجديدة.. لكن كل العلامات في السماء والأرض، إلى جانب البيانات الأخيرة تظهر أنها أدت إلى المزيد من حالات الإصابة.. أناشد الجميع البقاء في المنزل وأولئك الذين يريدون الاحتجاج، يمكنهم القيام بذلك عبر الإنترنت".