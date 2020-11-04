ترامب يزعم حدوث احتيال كبير في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه حقق الفوز في الانتخابات، وألمح إلى الذهاب إلى المحكمة العليا لحماية هذا الفوز.

وزعم، في كلمة من البيت الأبيض، حدوث "احتيال كبير" في فرز الأصوات، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

يأتي هذا بينما يتواصل فرز الأصوات في عدد من الولايات المتأرجحة الرئيسية، وسط احتدام المنافسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي حث أنصاره في وقت سابق على التحلي بالصبر لحين انتهاء المسؤولين من فرز الأصوات.

وقال ترامب: "كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات"، وشكا من أن المسؤولين علقوا فرز الأصوات في ولاية بنسيلفانيا حتى صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).

واعتبر أن التأخير "يحرج بلادنا"، وتعهد بإحالة الأمر إلى المحاكم الأمريكية.

ولطالما شكا ترامب من التصويت عبر البريد، رغم أن هذه الطريقة قانونية تماما للتصويت واستخدمها عشرات الملايين من المواطنين الأمريكيين في هذه الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

ومن المرجح أن تحتاج الولايات المتأرجحة إلى المزيد من الوقت لفرز الأصوات الواردة إليها عبر البريد.

وقال ترامب: "النتائج الليلة كانت كبيرة.. ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا".