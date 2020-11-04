الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بعد تصريحات مسؤول كاراباخ الأذربيجاني عن القتل

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» فتح تحقيق بسبب تصريحات أحد مسؤولي نادي كاراباخ الأذربيجاني، المشارك في الدوري الأوروبي، والتي تحث على قتل الأرمن.

وقال نورلان إبرايموف، المسؤول الإعلامي للنادي الأذربيجاني، في رسالة عبر حسابه ومسحها لاحقا: «يجب أن نقتل جميع الأرمن: الأطفال والنساء وكبار السن دون ندم أو شفقة. إذا لم نقتلهم، فسوف يقتلوننا ويقتلون أطفالنا».

وبسبب الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان فإن فريق كارباخ يخوض مبارياته في تركيا.

من جانيه أصدر النادي الأذربيجاني بيانا قال فيه: «نود أن نؤكد أن نادي كاراباج يلتزم باللعب النزيه وعدم العنصرية وقواعد ومبادئ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي نفس الوقت يقف بحزم في دعم القانون الإقليمي لأذربيجان وسلامتها».

وأضاف البيان: «نحن متحمسون لكرة القدم ونأمل أن نتمكن من لعب مبارياتنا قريبا في ملعبنا في منطقة كاراباخ. نحن نؤمن بأن كرة القدم هي أفضل وسيلة سلمية لرفع مستوى الوعي الدولي حول معاناة ما يقرب من مليون لاجئ نزحوا من أراضيهم».

وتابع النادي في بيانه: «كما قال رئيسنا السيد إلهام إلييف عدة مرات، فإننا ندين أي هجوم ضد المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم، وندين بشدة القصف المستمر والمتكرر وقتل المدنيين الأبرياء في مدن كنجة وبيردي وترتر من قبل القوات الأرمينية. إننا نطالب برد دولي على الدمار والخسائر والمعاناة التي لحقت بالمدنيين الأبرياء من جراء هذه الهجمات».

ويحتل الفريق الأذربيجاني المركز الأخير في ترتيب المجموعة دون نقاط من مباراتين والتي تضم أيضا سيفاس سبور التركي.