أكرم ألفي: إعلان نتائج ولاية فولوريدا هو الحاسم في تحديد من يسكن البيت الأبيضر

علق الكاتب الصحفي أكرم ألفي، خبير نظم الانتخابات على المشهد الانتخابي الأمريكي، قائلاً: «حسم الانتخابات سيبدأ مع إعلان نتيجة ولاية فولوريدا...فإذا قالت هذه الولاية نعم لترامب فهذا يعني أنا سوف نكمل السباق وإذا حدث العكس لصالح بايدن فهذا يعني أنه حسم المعركة لصالحه».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، ال ذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e», مساء الثلاثاء، تعليقًا على تلميحات ترامب بقرب الاحتفال بفوزه: «هذه طبيعة ترامب لكن تبقى طبيعة المؤسسات الأمريكية مختلفة، فترامب لديه مبدأ أنه لا يمكن أن يخسر أية معركة ولا يعترف بالهزيمة، وهذا حدث في 2016».

وأكد أن هذه الانتخابات شديدة التعقيد ويتابعها العالم بكثافة مرعبة، قائلاً: «ما كتب عن الانتخابات الأمريكية على مدار ثلاثة أشهر مضت لم يكتب على مدار 20 عاما».

وحول مصداقية استطلاعات الرأي، قال ألفي: «لو خدعتنا هذه الاستطلاعات في انتخابات 2020 على غرار 2016 بالرغم من التعديلات التي أجريت عليها في المؤسسات الأمريكية مافة، وأرى أنه يجب أن يتم إغلاقها لعدة أسباب أولها أن الأخطاء التي وقعت فيها مؤسسات استطلاعات الرأي في 2016 حاولت تجنبها في الانتخابات الحالية».