ترامب: سأدلي بكلمة الليلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيدلي بكلمة له، صباح اليوم الأربعاء، معلقًا على مشهد الانتخابات الأمريكية: «فوز كبير!».

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 174، وبايدن 213 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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