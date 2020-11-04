في منتصف شهر أكتوبر، تلقت جوجار، الممرضة الهندية البالغة من العمر 41 عامًا مكالمتين بشأن حضورها، بسبب حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في بافنار، القرية التي تسكن فيها بولاية ماهاراشترا الهندية.



في ذلك الوقت، عندما كانت تستعد للخروج من المنزل انهالت الاتصالات عليها بضرورة المجيء حتى أنها تلقت 4 اتصالات أخرى جديدة خلال مغادرتها المنزل.



تعد جوجار وما يقرب من مليون من نشطاء الصحة الاجتماعية المعتمدين في القرى الريفية والبلدات الصغيرة في جميع أنحاء الهند، من الواقفين على الخطوط الأمامية في معركة البلاد ضد فيروس كورونا.



وتذهب جوجار كل يوم كل يوم من بيت إلى بيت بحثًا عن حالات كورونا المحتملة، والعمل على اختبار المرضى أو مساعدتهم في العثور على العلاج.



ومع 8 ملايين حالة إصابة مؤكدة بكورونا، تمتلك الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد كافحت بنيتها التحتية الصحية للتعامل مع زيادة أعداد المرضى هذا الصيف.



وتنفق الهند 1.3٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية العامة، وهي بين أدنى المعدلات في العالم، والتي جعلت الوضع صارخ في المناطق الريفية حيث يعيش 66٪ من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وتكون المرافق الصحية شحيحة ويصعب العثور على مهنيين طبيين.



وبحسب مجلة "تايم" الأمريكية، فمن المحتمل أن يكون برنامج "الناشطين المعتمدين في الصحة الاجتماعية"، بوزارة الصحة الهندية أكبر جيش في العالم لجميع عاملات نسويات في مجال صحة المجتمع، حيث يعتبرن مجندات المشاة لنظام الصحة في البلاد.



أنشئ البرنامج في عام 2005، وكان التركيز الرئيس له هو حصر وفيات الأمهات والأطفال الرضع، وهذا السبب الذي جعل جميع العالمين في البرنامج من النساء.



كما لعبن أيضًا دورًا أساسيًا في جهود الهند للقضاء على شلل الأطفال وزيادة التحصين، وفقًا لدراسات عديدة.



ولكن حتى مع اعتماد السلطات الصحية على البرنامج لقمع انتشار الوباء في المناطق الريفية، حيث تم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات الجديدة، إلا أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية يقولون إن الحكومة تخذلهم.



وكانت الأجور ضئيلة في البداية، لكن بعض العمال في الصحة أفادوا بأنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، ليس ذلك فقط، بل زادت ساعات عملهم بشكل كبير، لكن الزيادات في الأجور، عندما تأتي لم تعكس الطلبات المتزايدة.



قبل الوباء، كان من المتوقع أن تعمل من ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، حيث كانت تحصل على حوالي 2000 روبية، بما يعادل 27 دولارًا شهريًا، مع حوافز لإنجاز المهام في المجتمع، لكن الآن هي تقضي من 9 إلى 10 ساعات يوميًا في العمل لمكافحة كورونا، قد اضطرت إلى تقليص وظيفتها الأخرى التي تعمل من خلالها في مزرعة.



جفت لدى جوجاري معظم المكافآت، منحتها الحكومة الهندية راتبًا قدره 1000 روبية، بما يعادل 13.50 دولارًا، بسبب الفيروس، لكن هذا لكي يعوضها الدخل المفقود.



وتقول الدكتورة سميشا أغاروال، مديرة الأبحاث في مبادرة جون هوبكنز للصحة العالمية: "إنهم الأبطال المجهولون الذين يقاتلون لاحتواء الانتشار غير المقيد للفيروس في المناطق الريفية"، وتجادل بأنه من الضروري تحسين الأجور لرفع الروح المعنوية والحفاظ على قوة العمل في الخطوط الأمامية.



تم اختيار جوجاري من قريتها التي يبلغ عدد سكانها 7000 شخص في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، أشرفت على عدد لا يحصى من الولادات، وراقبت بدقة صحة الآلاف من الأطفال حديثي الولادة وضمنت التطعيم بشكل صارم من خلال حملات التوعية في البيوت.



كما ساعدت العلاقات الشخصية التي أقامتها على مر السنين في مكافحة كورونا، ما أتاح لها فهمًا جيدًا للتاريخ الطبي لمعظم الأشخاص الـ 1500 المخصصين لكي تحميهم.



تدفع ظروف كهذه العديد من هؤلاء النساء إلى نقطة الانهيار، حيث أضرب حوالي 600 ألف شخص من العاملات في مجال الخدمات الصحية والتغذية في أغسطس للمطالبة بتحسين الأجور والاعتراف بهن كموظفات دائمات في الحكومة.



وحتى الآن يتم تصنيفهم على أنهم متطوعون، ما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الحد الأدنى للأجور والمزايا الأخرى.