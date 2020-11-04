قال الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه سيذهب إلى المحكمة العليات لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.

وقال في كلمة من البيت الأبيض: "النتائج الليلة كانت كبيرة. ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا".