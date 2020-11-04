 ترامب: سأذهب إلى المحكمة العليا لحماية فوزي.. وهناك من يحاول تهميش من صوت لي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: سأذهب إلى المحكمة العليا لحماية فوزي.. وهناك من يحاول تهميش من صوت لي

واشنطن - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 9:52 ص

قال الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إنه سيذهب إلى المحكمة العليات لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.

وقال في كلمة من البيت الأبيض: "النتائج الليلة كانت كبيرة. ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا".

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