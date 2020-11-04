 بايدن: لن أكون سعيدا إذا أعلن ترامب فوزه بالانتخابات - بوابة الشروق
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 8:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

بايدن: لن أكون سعيدا إذا أعلن ترامب فوزه بالانتخابات

جون بايدن
جون بايدن

نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:28 ص

اعتبر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه في طريقه لتحقيق الفوز في الانتخابات، متوقعًا إعلان النتائج النهائية للانتخابات غدا أو بعد غد (بالتوقيت المحلي).

وفي كلمة لأنصاره قال بايدن: «نحن في طريقنا للفوز في الانتخابات لكن علينا أن نتحلى بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل»، مشددًا أنه لن يكون سعيدا إذا ما أعلن منافسه دونالد ترامب الفوز بالانتخابات.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 212، وبايدن 223 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك