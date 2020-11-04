استمرار تلقي مظاريف التصويت البريدي للمصريين بالخارج في انتخابات النواب

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تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم الأربعاء، تلقي مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتستمر 140 لجنة في مقرات البعثات الدبلوماسية فى 124 دولة فى تسلم المظروفات حتى يوم بعد غد الجمعة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للبلد محل الاقامة وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بأيام التصويت للمصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتى تشمل 13 محافظة.

وقامت البعثات فى الخارج -وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كل الخطابات عبر البريد حتى بعد غد.

كما نسقت البعثات الدبلوماسية مع وحدة الدعم الفنى التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبى لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج فى البعثات كافة.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب دوائر 13 محافظة: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.