 الروسي للمصالحة: مسلحون يخططون لاستفزاز هدفه اتهام الجيش السوري باستهداف القوات التركية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 4:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الروسي للمصالحة: مسلحون يخططون لاستفزاز هدفه اتهام الجيش السوري باستهداف القوات التركية

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 4:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 4:01 ص

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا "حميميم" أن مسلحين يخططون لتنفيذ قصف في منطقة إدلب كي يتهموا الجيش السوري فيما بعد باستهداف القوات التركية.

وقال العقيد البحري ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن معلومات المركز تشير إلى تخطيط عناصر المنظمات الإرهابية المتمركزين في المنطقة لعملية قصف قرب إحدى البلدات بمحافظة إدلب، باستخدام مدافع هاون وراجمات صواريخ.

وأوضح أن الإرهابيين يخططون لنشر فيديو لآثار "القصف" على مواقعهم الإلكترونية؛ "بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتوجيه ضربات إلى مواقع القوات التركية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك