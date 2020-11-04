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وجه هيثم فاروق، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة لمسؤولي الأهلي والفريق الأبيض خلال الفترة القادمة بعد تأهل الفريقين لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية : "أتمنى من المسؤولين في مصر باللأخص من الأهلي والزمالك التهدئة من الأوضاع خصوصا في الفترة القادمة".

وأضاف: "نتخذ هذه المباراة فرصة لعودة الأجواء الرياضية لوضعها الطبيعي وعدم المشاحنات بين الجماهير".

وأكمل: "يجب أن نتخذ حذرنا في الفترة القادمة خصوصا بين الجماهير لأنه سيكون حدث تاريخي بسبب أن الأهلي والزمالك سيمثلان مصر وإفريقيا يجب أن نكون أصحاب وجهة طيبة أمام العالم".

ووجه رسالة لجماهير الزمالك: "أفرحوا لقد عانيتم كثيرا في الفترة الأخيرة للوصول إلى هذه المرحلة".

وأتم: "ويجب أن ننهي الفرحة سريعا أيضا للتركيز في مباراة النهائي لأننا لم نتوج باللقب فقط وصلنا النهائي أمام الأهلي".

وحقق الزمالك فوزا غاليا على الرجاء بثلاثية في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.