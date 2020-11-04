التصويت في 7 ولايات أمريكية يفوق انتخابات 2016

أفادت فضائية «CNN» عربية، بأن التصويت في سبع ولايات أمريكية على الأقل، فاق انتخابات 2016، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.