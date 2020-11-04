بايدن: نؤمن أننا على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه يؤمن أنه على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات، متابعًا: «علينا أن نكون صبورين حتى ينتهي المتطوعون من احتساب الأصوات».

وأضاف بادين، في كلمة مقتضبة له بولاية كارولينا الشمالية، صباح الأربعاء، «لكن نشعر بأمل كبير حيال النتائج التي صدرت حتى الآن، ونتمنى فوزنا في ولاية أريزونا»، مؤكدًا أنه سيفوز في بنسلفانيا.

وأشار إلى أن الإعلان على النتائج قد يتم مع حلول صباح الغد، لافتًا إلى أنه ليس من عليه أن يعلن نتيجة الانتخابات.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 174، وبايدن 213 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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