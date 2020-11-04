المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة «هايد بارك» للتطوير العقارى: الانتهاء من إطلاق « فاوندرز» برأسمال 500 مليون جنيه

استفدنا من كورونا فى تأسيس بنية تحتية تكنولوجية.. ومستعدون لاحتمالية موجة ثانية

2 مليار جنيه إجمالى مستهدف مبيعات «تاونى».. ونستثمر 4 مليارات جنيه خلال العام

نستهدف 25% عائدا سنويا من النشاط غير السكنى من إجمالى

إيرادات الشركة

مفاوضات لاقتراض 1.5 مليار جنيه.. وندرس عدة طرق تمويلية مع البنوك

6 مليارات جنيه تكلفة المنطقة الإدارية بمشروع «هايد بارك»

4 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام وحققنا 65%







كشف المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى عن إطلاق شركة جديدة تحت اسم «فاوندرز» لتعمل كاستشارى متخصص فى المبيعات والتسويق العقارى للغير برأس مال حوالى 500 مليون جنيه.

وقال سراج فى حواره لـ«الشروق» إن شركة «فاوندرز» ستعلن عن أول مشاريعها التسويقية قريبا جدا، كما أنه جار دراسة عدة مشاريع أخرى؛ حيث يوجد ثلاثة مشروعات تحت الدراسة، اقربها يتعلق بقطعة ارض مملوكة لاحد المستثمرين ويتعلق التفاوض بكيفية المشاركة فى تقديم مقترحات لاستغلال الأرض وتطويرها، بالاضافة إلى خدمات التسويق والبيع.

وعن تأثير أزمة كورونا على مستهدفات الشركة خلال العام الجارى قال سراج «بالفعل تأثرنا سلبيا فى بداية ازمة كورونا مثل جميع الانشطة الاقتصادية، كان هناك غموض احاط الجميع ولكن مع الوقت بدأنا نتعامل مع الامر الواقع، واستطعنا اعتماد سياسة تسويقية تكنولوجية للتواصل بشكل مبتكر إلى العملاء، واستخدام آليات للتوصل بين فريق العمل داخل الشركة الكترونيا».

«كان لأزمة كورونا تأثير ايجابى يتمثل فى تكوين بنية تحتية تكنولوجية تمكن الشركة من التعامل مع جميع الاحتمالات القائمة، والعمل تحت اية ظروف طارئة» ــ قال سراج، مشيرا إلى ان الوضع الحالى للشركة يجعلنا لا نتخوف كثيرا من احتمالية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا حيث جار التواصل مع المقاولين لضمان استمرارية الاعمال الانشائية داخل الموقع، وتأمين المخزون الكافى لاحتياجات المقاولين.

وعلى الرغم من التحديات التى فرضتها أزمة كورونا على السوق العقارية، استطاعت «هايد بارك» تحقيق 65% من المبيعات المستهدفة خلال العام الجارى والبالغة 4 مليارات جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه مبيعات 2019، قال سراج.

كما أطلقت الشركة فى سبتمبر الماضى أول مشاريعها فى غرب القاهرة وبالتحديد فى مدينة السادس من اكتوبر وهو مشروع «تاونى» على مساحة 31 فدانا، بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه. يتكون «تاونى» من 216 فيلا مختلفة لتلبية جميع الاذواق، من فيلات منفصلة بمساحات 288 مترا ومتصلة بمساحات ما بين 240 ــ 280 مترا مربعا، ما بين تاون هاوس وتوين هاوس وفيلل Quads وهى منتج جديد فى السوق العقارية المصرية. اما عن مشروع «هايد بارك» اول واكبر مشروعات الشركة، قال سراج ان اجمالى استثمارات المشروع تبلغ 40 مليار جنيه وتم الانتهاء من انشاء 4 ملايين متر مربع من اجمالى 1500 فدان مساحة المشروع.

يقام «هايد بارك» على 8 مراحل مختلفة بإجمالى 20 الف وحدة، ويتضمن المشروع جزءا سكنيا وآخر إدارى وجزء خدمى ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع عام 2030.

وقال سراج إنه تم تسليم 200 وحدة خلال الربع الأول من العام، و165 وحدة بالربع الثانى؛ حيث نستهدف الوصول لتسليم 900 وحدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انه تم تسليم عدد 1911 وحدة وأكثر من 1704 وحدة أخرى تحت التشطيب، بينما يصل عدد الأسر قاطنى كومبوند هايد بارك اكثر من 400 اسرة.

وتتعاون «هايد بارك» مع كبرى شركات المقاولات وعدد من الشركات المختصة بتطوير البنية التحتية لتطوير مشروعها بالقاهرة الجديدة منهم حسن علام، ريدكون، كونكريت بلس، ميدكوم، الخرافى، كونستك، وأكثر من 40 شركة أخرى.

وقال سراج إن الشركة ضخت استثمارات فى العمليات الانشائية بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال العام الجارى والمستهدف ان تصل إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام، مضيفا ان خطة الانشاءات تأثرت بأزمة كورونا ولكن شركات المقاولات عادت تعمل بكامل طاقتها.

وتعد حديقة «هايد بارك» هى الاكبر من نوعها فى المشروعات العقارية حيث تبلغ مساحتها 600 الف متر مربع بتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون جنيه وتم التعاقد مع المكتب الاستشارى الأمريكى SWA لتصميم الحديقة.

اضاف سراج ان الشركة اطلقت «المنطقة الادارية» بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه على 117 الف متر مربع بارتفاع 6 أدوار تضم مساحات مكتبية مختلفة تبدأ من 54 مترا مربعا إلى مبان إدارية متكاملة.

«قررنا تسويق الجزء التجارى بنظام الايجار لضمان عائد متكرر للشركة، والمستهدف ان تصل الايرادات غير السكنية إلى 25% سنويا خلال الخمس سنوات القادمة» ــ تبعا لتصريحات سراج.

وعن آليات التمويل التى تلجأ اليها الشركة، قال سراج إن الشركة فى مراحل متقدمة للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه من تحالف عدة بنوك لتوفير السيولة اللازمة لمشروعى هايد بارك القاهرة الجديدة، ومشروع تاونى باكتوبر، مشيرا إلى أن الشركة تدرس عدة طرق تمويلية مع البنوك بخلاف الاقتراض المباشر.