إهانة فتاة تثير غضب بالبرازيل خلال نظر قضية اغتصابها

أثارت قضية شابة تعرضت للإهانة في محاكمة منعقدة للبت في قضية اغتصابها غضبا في البرازيل، حيث قالت أستاذة القانون سيلفيا بيمنتل إن ماريانا فيرير كانت ضحية "أنماط ثقافية تمييزية" ضد المرأة.



واتهمت الفتاة رجل الأعمال أندريه كامارجو دي أرانيا باغتصابها، في حفل كانت تعمل للترويج له، في مدينة فلوريانوبوليس عام 2018.



وعرض جاستون دا روزا فيليو محامي دي أرانيا، خلال المحاكمة، صورًا خليعة لفرير كانت منشورة عبر الإنترنت، وقال: "أدعو الرب ألا يلتقي ابني بامرأة مثلك أبدًا".



وتسبب تعليقه في انخراط فيرير في البكاء، لكن القاضي رودسون ماركوس قاطعه فقط ليسمح لها بتناول كوب من الماء.



ودفع محامو أرانيا بأنه يعتقد أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي، وتمت تبرئته في سبتمبر.



ومع ذلك، أثار مقطع فيديو لجلسة الاستماع على الإنترنت نشره موقع "ذا انترسبت برازيل" غضبًا على نطاق واسع، حيث كتب قاضي المحكمة العليا جيلمار مينديز، عبر موقع تويتر، أن ساحة القضاء "يجب أن تكون ملاذًا وحصنًا وليس مكانًا لا للتعذيب والإهانة".