 السيناتور ليندسي جراهام يحتفظ بمقعده في ساوث كارولينا وعضو جمهوري آخر يفوز في تكساس - بوابة الشروق
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السيناتور ليندسي جراهام يحتفظ بمقعده في ساوث كارولينا وعضو جمهوري آخر يفوز في تكساس

ليندسي جراهام
ليندسي جراهام
د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 6:54 ص

احتفظ السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، بمقعده في مجلس الشيوخ، وكذلك زميله في الحزب الجمهوري جون كورنين من تكساس.

جاء ذلك وفقا لتقديرات وسائل إعلام أمريكية من بينها فوكس نيوز وذا بوست آند كورير.

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