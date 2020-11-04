السيناتور ليندسي جراهام يحتفظ بمقعده في ساوث كارولينا وعضو جمهوري آخر يفوز في تكساس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتفظ السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، بمقعده في مجلس الشيوخ، وكذلك زميله في الحزب الجمهوري جون كورنين من تكساس.

جاء ذلك وفقا لتقديرات وسائل إعلام أمريكية من بينها فوكس نيوز وذا بوست آند كورير.