 مراسلة إكسترا نيوز تتفاجأ بتعليق أمريكي أثناء تغطية الانتخابات: إنها مسلمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مراسلة إكسترا نيوز تتفاجأ بتعليق أمريكي أثناء تغطية الانتخابات: إنها مسلمة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:39 ص

فوجئت المذيعة دينا سالم، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، بتعليق لمواطن أمريكي أثناء تغطيتها للانتخابات الأمريكية من ولاية واشنطن، الذي قال أثناء مروره من خلفها: «إنها مسلمة».

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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