دراسة: استمرار بقاء خلايا تي المضادة للفيروسات بعد نصف عام من التعافي من كورونا

كشفت دراسة بريطانية حديثة، إنه بالرغم من سرعة تراجع الأجسام المضادة في أجسام المتعافين من الإصابة بالفيروس المستجد إلا إن معدلات خلايا "تي" القاتلة للفيروسات والمحرضة للأجسام المضادة تبقي مستمرة حتى نصف عام على الأقل من بعد الإصابة ما يعد أمرمطمئن ضد فكرة تجدد العدوي بكورونا.

ونقلت صحيفة "الجارديان"، عن الدراسة، إن معدلات الخلايا تى تكون أعلي ب50% عند الأشخاص ذوى الأعراض الأشرس حين الإصابة.

وأضافت الدراسة، التي قامت بها جمعية المناعة ضد فيروس كورونا البريطانية إنه حتى الأشخاص ذوي الأعراض الضعيفة يرجح أن كمية الخلايا "تي" الموجودة لديهم كفيلة بقمع الفيروسات لذلك لا ترتفع معدلاتها.

وتم إجراء تلك الدراسة على 100 شخص من الأطباء والممرضين الذين أصيبوا بكورونا خلال مارس وإبريل ولكن دون الحاجة للعلاجبالمستشفي بينما تم تتبع معدلات الخلايا "تي" في أجسامهم لـ6 أشهر بعد الإصابة.

وتعمل خلايا "تي" المناعية بجانب خلايا بى كخط دفاع ثاني بعد انهيار الأجسام المضادة أمام اجتياح الفيروسات لتقوم الخلايا "بي" بقتل الفيروسات المهاجمة، بينما تقوم "تي" بقتل الخلايا المصابة بالفيروس؛ لمنع توغله كما تقوم "تي" أيضا بتحفيز الخلايا "بي" على إنتاج أجساممضادة جديدة قادرة على إيقاف زحف الفيروس.

ويذكر أن خلايا "بي" تمتلك القدرة علي تذكر طريقة وآلية ضرب الفيروس ولكن ذلك لم يتم دراسة إمكانيته بعد في ما يتعلق بكورونا المستجد.

ويقول بول ماس البروفيسور بجامعة برنجهام البريطانية والمشارك بالدراسة، إن النتائج تدعو للتفاؤل ولكن تأكيد الفكرة بحاجة لإجراء المزيدمن الدراسات على حالات أكثر.

وأشارت الدراسة، إلى أن وجود الخلايا "تي" يدل علي وجود واستمرار كميات أكبر من الأجسام المضادة.