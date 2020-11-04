ماليزيا تسجل 1032 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية ، اليوم الأربعاء ، تسجيل 1032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى 35425 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 271 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".

وأضاف أن عدد الحالات النشطة حاليًا يبلغ 10339 حالة، ويتم علاج 82 مريضًا في وحدات العناية المركزة، ويحتاج 27 منهم إلى أجهزة التنفس الصناعي ، كما تم تسجيل 820 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين الذين خرجوا من الحجر الصحي إلى 24815 شخصا.

وأشار نور هشام إلى أن وزارة الصحة تتوقع انخفاض معدل انتشار عدوى فيروس كورونا في ماليزيا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.