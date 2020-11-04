بريطانيا: علاقتنا بأمريكا ستظل قوية بغض النظر عن المرشح الفائز في الانتخابات

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن ثقته بأن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة ستظل قوية بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال راب -في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- "إنها انتخابات متقاربة، أقرب مما توقعه المراقبون، ولا أعتقد أن هناك نتيجة واضحة حتى الآن".

وأضاف "قد لا نحصل على نتيجة نهائية لساعات إن لم يكن لأيام، لكننا على ثقة تامة بأن النظام الأمريكي لديه الضوابط والتوازنات للخروح بنتيجة نهائية.. سننتظر ونرى".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ال59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولا يتهم.