انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

انطلقت بالإمارات اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة.



ويستمر المعرض حتى يوم 14 نوفمبر، حاملا شعار (العالم يقرأ من الشارقة)، وتعرض دور النشر المشاركة أكثر من مليون كتاب.



وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب للصحفيين إن المعرض يقدم إصدارات أكثر من 1024 ناشرا عربيا وأجنبيا، ويحتفي بتجارب ومشاريع 60 كاتبا وأديبا ومفكرا، عبر سلسلة من جلسات تقام لأول مرّة في تاريخ المعرض (عن بُعد) عبر منصة "الشارقة تقرأ" التي تم إطلاقها لتستضيف جميع الفعاليات الثقافية.



وأضاف: "هذه الدورة استثنائية حيث تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، حيث يتوافد الزوار بأقنعة الوجه".



وقال العامري: "اخترنا الخيار الذي ينتصر للحياة والوعي والإرادة الإنسانية، فتنظيم المعرض بآليته الاستثنائية، يشير إلى قدرة المجتمعات على ابتكار أشكال جديدة لممارسة حياتها والاحتفاء بمنجزاتها المختلفة".



ويحلّ على ضيفا على المعرض الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والكاتب الروائي المصري أحمد مراد، يرافقهم الراوي العراقي محسن الرملي، والمخرجة والمؤلفة اللبنانية لينا خوري، والكاتب الكويتي مشعل حمد.



وعلى صعيد الأدب والثقافة الأجنبية يشارك هذا العام المحاضر العالمي في تطوير الذات الأمريكي برنس إيا، والمؤلف ورائد الأعمال الأمريكي روبرت كيوساكي، إلى جانب الكاتبة النيوزلندية لانج ليف، والكاتب البريطاني إيان رانكين، والكاتبة الكندية نجوى ذبيان، والمؤلف الكندي نيل باسريشا، ويرافقهم الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، والكاتب الهندي رافيندر سينج، والدكتور شاشي ثارور من الهند، وآخرين.



وسيحظى زوّار المعرض بحضور 8 جلسات حوارية بعدة لغات تجمع نخبة من الكتاب والمثقفين الإماراتيين مع كتّاب وأدباء أوروبيين.