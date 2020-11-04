الصين تشجب قرار أمريكا بيع طائرات بدون طيار إلى تايوان: سنتخذ تدابير مضادة

شجبت الصين، اليوم الأربعاء، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بيع طائرات بدون طيار متطورة إلى جزيرة تايوان، مؤكدة أنها ستتخذ تدابير ضرورية ومشروعة وفقا لتطور الأوضاع.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الأربعاء، تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت إشعارا رسميا إلى الكونجرس تخطره فيها بموافقتها على بيع أربع طائرات بدون طيار أمريكية الصنع متطورة إلى تايوان.

وقال بين إن الولايات المتحدة أرسلت إشارات خاطئة وخطيرة لما يسمى بالقوات العسكرية التايوانية حول صفقة البيع المحتملة للطائرات بدون طيار، معتبرا أن مبيعات الأسلحة ذات الصلة تنتهك مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأمريكية.

وأضاف بين أن "الولايات المتحدة، من خلال هذه المبيعات، تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، مشيرا إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان، ووقف أي خطط مبيعات ذات صلة لتايوان على الفور.