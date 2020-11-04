 لبنان يسجل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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لبنان يسجل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 9:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 9:33 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 87 ألفا و97 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان اليوم /الأربعاء/ – إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 676 حالة.
وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغت 14 ألفا و814 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار


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