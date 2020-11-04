حملة بايدن: المرشح الديمقراطي سيتحدث بعد قليل

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، عن إلقاء بايدن كلمة بعد قليل، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأربعاء.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 145، وبايدن 213 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا



