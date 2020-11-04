عماد الدين أديب: الحزب الديمقراطي بدأ معركته التسويقية منذ عام 2016

عماد الدين أديب: إذا فاز بايدن أتوقع أن يهاتفه ترامب ويهنأه

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الانتخابات الأمريكية رقم 59 هي الأعقد والأصعب في العصر الحديث في التاريخ الأمريكي، مشيرًا إلى أنها تتسم بصفات لم تحدث من ذي قبل.

وأضاف، في مداخلة عبر ستالايت لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e», مساء الثلاثاء، أن أول هذه الصفات هي أنها تحدث في ظل جائحة كورونا، والثانية أنها تحمل أكبر ميزانية في الإنفاق بالنسبة للمتنافسين، سواء الرؤساء أو الكونجرس، حيث تبلغ 6.5 مليار دولار، بالإضافة لكون بادين مرشح الجمهورين هو الوحيد الذي إستطاع جمع مبلغ قدره مليار دولار«د».

وتابع: «هذه الانتخابات تشهد إقبال ما يقرب من 100 مليون ناخب سواء عبر الصناديق أو البريد، وهذه هي السمة الرابعة، فضلاً عن أن عدد الذين صوتوا عبر البريد أكثر ممن صوتوا حضورياً، ناهيك عن السمة الأهم وهي أنه ولأول مرة يكون فيها الإعلام منحاز كلية لطرف واحد دون أن يعرض وجهتي النظر للمرشحين حتى وإن منحت له فرصة التغطية الرئيسية تمنح له مقتضبة أو مجتزئة، أو إذا طالت فرصة التقديم تحمل نوعاً من السخرية أو تحريض ضده وهذا لم نتعلمه في الاعلام مطلقاً».

واستطرد: «هذه السمات يجب أن نتوقف عندها جيداً عندما نتحدث عن الانتخابات الامريكية، هذه الانتخابات لم تبدأ اليوم بل بدأت منذ عام 2016 بالنسبة للحزب الديموقراطي، منذ صباح اليوم الذي أعلن فيه كلينتون، وكانت المعادلة عبارة 3.2 مليون صوت شعبي لكنها لم تستطع أن تحصل على المجمع الانتخابي وهنا كان التحدي الأكبر في ماكينة الحزب الديموقراطي الذي قرر أن يبدأ على سياسة تعتمد على ثلاثة عناصر وهو مانشهده الآن، حيث أن الولايات التي فازت فيها كلينتون بالأصوات لا بد من المحافظة عليها والولايات وثاني العناصر التي اعتمد عليها الحزب أن الولايات التي خسرتها كلينتون في المجمع الانتخابي ينبغي أن لا يخسرها بايدين».

وواصل: «العنصر الثالث في الاستراتجية الخاصة بالحزب الديموقراطي هي تلك الولايات التي تمثل حصناً للحزب الجمهوري مثل تكساس وفولوريدا وغيرها، يجب أن يكون هناك هجوم معاكس وبدأ الاستثمار والتسويق السياسي من قبلها».

وأكمل: «على سبيل المثال ولاية تكساس بها 38 مقعداً في المجمع الانتخابي وفولوريدا 29 مقعداً في المجمع الانتخابي، فلو خسر دونالد ترامب هاتين الولايتين يعني ذلك أنه لا يمكن أن يكون رئيساً».

واستكمل: «في علم الاحتمالات من الممكن أن يكون لدينا احتمالين غير واردين عند العقل السياسي المعتاد وهما أن لا يستطيع كلا المرشحين الحصول على رقم 270 صوت في المجمع الانتخابي بسبب حرب تكسير العظام الدائرة الآن، أو سيتم استدعاء مجلسي الشيوخ والنواب ويتم تسمية الرئيس وفقاً للأغلبية في المجلسين، أو الاحتمال الأخير الأسوأ وهو أن يعلن خسارة ترامب ويخرج الرئيس في البيت الأبيض معلناً أن الانتخابات زورت ولن يرضى بذلك وأنه سيحيل الأمر للمحكمة الدستورية العليا عبر المحامين المجهزين فعلاً ومن ثم يحتج على عدد من الحجج القانونية مثل فتح لجان مبكرة أو غلق متأخراً أو أن ناخبيه لم يستطيعوا الوصول للجان الانتخابية، ومن ثم يتحرك مناصروا ترامب، وهم أربع جماعات من الميلشيات وجزء منهم يحمل سلاحه، في فكرة احتجاج حول السلب والنهب ومن ثم تندلع الحرب الأهلية».

واختتم حديثه: «هذا الاحتمال قد يبدو كابوساً مستبعداً لكن بعقلية ترامب لا أعتقد وأشك أنه سيقبل بالنتيجة وان يهاتف منافسه ويهنأه في حال خسارته».